На Бердянском направлении для российских оккупационных войск ситуация продолжает ухудшаться. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
"В частности, история из с. Приютное, судя по всему, как пылесос затягивает российские резервы на этом направлении. Насколько я понимаю, украинские передовые подразделения находятся у самого села, а противник вынужден обороняться по его западной и северной окрестностям", — пишет эксперт.
По его словам, все предыдущие контратаки противника в сторону поселков Ровнополь и Новодаровка никаких успехов рф не принесли. Врагу не удалось разрядить ситуацию ни в районе Приютного, ни тем более в районе с.Старомайорское, даже несмотря на тот факт, что оккупанты задействуют периодически в этих контратаках подразделы из второго эшелона.
"Более того, пока 60-я омсбр противника пытается удержать с.Старомайорское и с.Урожайное, ведя жесткие ближние бои у обоих этих н.п, соседняя справа - 37-я омсбр противника, очевидно, имеет весомые траблы в районе с.Новодонецкое, дальнейшее удержание которого делается лишенным смысла", — заявил Константин Машовец.
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На этом направлении сосредоточены также весомые резервы противника, но, по мнению эксперта, они там находятся с другой целью - обеспечить безусловное содержание с.Керменчик и прилегающих к нему высот.
"В целом, можно сказать, что командование противника наконец-то осознало, что Бердянское направление, на данный момент, является наиболее угрожающим ему в Южной операционной зоне... Об этом свидетельствует развертывание им на этом направлении эшелона прикрытия (ну или - второго, если угодно), с использованием части оперативных резервов", — подчеркнул военный обозреватель.
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