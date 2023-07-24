На Васильевском направлении в Запорожской области две попытки российских оккупанто вытеснить передовые подразделения ВСУ из района Пятихаток, атакуя с юга и юго-запада, закончились неудачно, даже после "подключения" батальона "Шторм - Осетия".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Более того, в районе с.Каменское, юго-западную часть которого противник пытался удерживать при любых обстоятельствах, (потому что она прикрывает прямой путь на г.Василовка) случился, скажем так, определенный казус для противника - передовые подразделения ВСУ сумели восточнее села (по дороге на Васильевку), продвинуться на юг (отличилось одно из подразделений 128-й огшбр), чем поставили подразделения противника, еще обороняющиеся в южной части села, в "интересное" положение", — пишет эксперт.

Причем, по его словам, это произошло довольно внезапно и неожиданно для противника.

Вероятно, на Васильевском направлении у противника также складывается непроста ситуация на двух участках: по рубежу С.Каменское - с.Лобковое и в районе с.Нестерянка.

"В общем, ситуация на Васильевском направлении выглядит несколько странно. Очевидно, что ВСУ особо не "форсируют" события, постепенно, вдумчиво и очень медленно ведут бои по дирекции с.Пятихатки - с.Жеребянки, но вместе с тем... оно как-то "само собой" на фланговых участках этого направления ситуация для противника, очевидно, стала неумолимо "накаляться"", — добавил Константин Машовец.

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