На Лиманском и Купянском направлении у нас сложилось крайне тяжелое положение, ситуация непростая. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее об оперативной обстановке на фронте, провел анализ ситуации, а также прокомментировал возможные наступательные действия на Купянском направлении.

«Противник действительно разворачивает полномасштабное или широкомасштабное по всей линии фронта, на обоих оперативных направлениях одновременно. Там накоплено довольно большое количество артиллерии. У них, как выясняется, достаточное количество боеприпасов и они атакуют постоянно, мы сдерживаем натиск. Но прошедшие сутки принесли нам не совсем хорошие вести.

Мало того, что враг продолжает атаки из Масютовки, Куземовки и в Серебрянском лесничестве, так еще и особо тяжелая ситуация сложилась от участка Райгородки и до Нововодяного. Карамзиновка перешла под контроль врага, а за населенным пунктом заняли высоты» - делится Жданов, комментируя обстановку на данном направлении.

Также эксперт сообщил, на Бахмутском направлении наблюдается постоянное продвижение украинских войск. Наши защитники успешно отражают все вражеские атаки. Были попытки и контратак со стороны врага в районе Григорьевки, продолжается бои западнее Клещеевки и возле Ягодного.

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