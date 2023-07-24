На Лиманском и Купянском направлении у нас сложилось крайне тяжелое положение, ситуация непростая. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее об оперативной обстановке на фронте, провел анализ ситуации, а также прокомментировал возможные наступательные действия на Купянском направлении.

обстрел Орехово, Запорожской области

«Противник действительно разворачивает полномасштабное или широкомасштабное по всей линии фронта, на обоих оперативных направлениях одновременно. Там накоплено довольно большое количество артиллерии. У них, как выясняется, достаточное количество боеприпасов и они атакуют постоянно, мы сдерживаем натиск. Но прошедшие сутки принесли нам не совсем хорошие вести.

Мало того, что враг продолжает атаки из Масютовки, Куземовки и в Серебрянском лесничестве, так еще и особо тяжелая ситуация сложилась от участка Райгородки и до Нововодяного. Карамзиновка перешла под контроль врага, а за населенным пунктом заняли высоты» - делится Жданов, комментируя обстановку на данном направлении.

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Также эксперт сообщил, на Бахмутском направлении наблюдается постоянное продвижение украинских войск. Наши защитники успешно отражают все вражеские атаки. Были попытки и контратак со стороны врага в районе Григорьевки, продолжается бои западнее Клещеевки и возле Ягодного.

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