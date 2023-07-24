На Токмакском направлении в Запорожской области ситуация для оккупантов становится все более напряженной. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
В частности, по его словам, контратака противника по направлению с.Вербовое - с.Новоданиловка не принесла рф успехов, хотя поначалу россиянам удалось продвинуться на глубину примерно 1,5 км в северо-западном направлении. Но уже через полтора дня передовые подразделения врага были вынуждены были сначала остановиться, а потом и отступать.
"Очень негативную роль для противника в этом сыграл тот факт, что передовым подразделениям ВСУ удалось взять под свой контроль высоты северо-восточнее с.Работино, из которых просматривается (и соответственно простреливается) немаленький кусок окружающей территории, включая как раз и тот участок, на котором 70-й мсп противника пытался контратаковать", — пишет эксперт.
Кроме того, севернее дороги Н-08, то есть юго-западнее с.Новопокровка, передовые подразделения ВСУ также атаковали противника. Что касается "основной дирекции" с.Работино - с.Новопрокоповка, то оккупанты без дополнительной переброски сил вряд ли удержат сам поселок Работино, в котором уже идут бои.
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Константин Машовец добавил, что особых резервов, которые противник мог бы быстро задействовать на этих участках, у него нет.
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