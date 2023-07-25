На данный момент Вооруженные Силы Украины активно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, развертывая наступательные операции. Значительные вооруженные столкновения имеют место в районе Старомайорского в Донецкой области, о чем сообщил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.
«Одним из поля боя может быть Донецк, так как есть моменты, связанные с уменьшением скорости передвижения на Запорожском направлении. Сейчас, возможно, выбирается два второстепенных направления, которые после могут стать основными – на Крым, Донецк.
Можно собрать некоторые оперативные резервы, преодолев сначала минные поля, и зайти в Донецк. Снова непросто, однако преодолеть несколько км до черты возможно. Информационный удар по российскому обществу, командованию и плану захвата наших земель был бы обеспечен.
Пока что нигде к границам территорий «Минск-2» мы не подходили, это вопрос к нашему руководству, возможно военно-политическая тема. Мы топчемся рядом с Донецком» - делится эксперт.
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Также ранее эксперт заявил, решить вопрос возвращения Крыма в состав Украины по дипломатическому пути не получится, поэтому ВСУ определило своей главной целью военные базы и склады с боеприпасами на оккупированном полуострове.
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