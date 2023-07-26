Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что ждет украинцев этой зимой. Специалист поделился своим мнением на "Фабрике новостей".

"Противник просто так не оставит нас в покое. Кстати, приближается зима и поверьте мне, что это зима может быть еще более сложной, чем та, которая была до этого. Мы прошлую зиму имели меньше систем ПВО, но наша энергетическая система более стабильной и менее уязвимой. На сегодняшний день после того, как противник своими ударными средствами уничтожил или повредил близко 50% нашей энергетической инфраструктуры. Мы не можем физически просто возобновить ее в полном составе", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что на текущий момент в Украине только работает 60-70% энергетической инфраструктуры от той, которая у нас была при начале прошлой зимы. Если противник будет наносить удары по энергетике с такой же интенсивностью, то нужно понимать, что ситуация может быть более сложной. И нам очень сильно нужны дополнительные средства для защиты от российских ракет. В противном случае украинцам придется еще хуже, чем было в прошлый отопительный сезон, когда очень часто отключали свет на протяжении дня.

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