Военный эксперт Роман Свитан рассказал, когда может закончиться война. Эксперт высказал свое мнение в эфире "ТСН".

"Все зависит от того, как мы вплетены в общую парадигму предвыборной кампании в Белом доме. Именно из-за этого нас остановили в прошлом году. В этом году нам дают недостаточное количество и той номенклатуры, которую мы запрашиваем", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это делается для того, чтобы растянуть удовольствие от победы и подать это как вишенку на торте перед выборами в США. Поэтому только из-за этой вплетенности в предвыборную кампанию Белого дома идет затяжка процесса.

А то что говорит глава Минобороны Украины, что война будет выиграна к лету следующего года, это как раз связано с этими датами. Наша победа будет оглашена в даты, когда будет проходить саммит НАТО в Вашингтоне в следующем году.

На этом саммите Украина уже должна быть приглашена в НАТО, а принимать ее будут уже в 25-м году на саммите в НАТО, которое пройдет в Нидерландах. На европейской земле будут принимать европейскую страну в свои ряды. Вот если посмотреть на эти даты, тогда становится понятно, когда будет победа Украины в этой войне.

Последние новости Украины:

Напомним, у России проблемы на Запорожском фронте

Также Politeka сообщала, что оккупанты начали активный обстрел Одессы с одной целью, детали

А еще Politeka писала, что веселая осень обеспечена: ВСУ усиливают удары по Крыму, назван новый план разгрома оккупантов



