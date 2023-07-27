Российские войска атаковали пгт Ковшаровка Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
«Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом. К сожалению, погибла женщина 74 лет», - сообщили в ОВА.
Также пострадали женщины 35-ти, 81-го и 71-го лет и 74-летний мужчина.
Кроме того, ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района.
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«Здание получило повреждения, произошел пожар», - сообщили в ОВА о еще одних последствиях ночных атак.
Всего за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что ночью 27 июля россия атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами.
Было зафиксировано два пуска КР «Калибр» с подлодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе «Shahed-136/131» по направлению Приморско-Ахтарск.
Как уже известно, "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесчины.
«Что касается «шахедов», то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей», - сообщили защитники неба над Украиной.