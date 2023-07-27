Российские войска атаковали пгт Ковшаровка Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

«Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом. К сожалению, погибла женщина 74 лет», - сообщили в ОВА.

Также пострадали женщины 35-ти, 81-го и 71-го лет и 74-летний мужчина.

Кроме того, ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района.

«Здание получило повреждения, произошел пожар», - сообщили в ОВА о еще одних последствиях ночных атак.

Всего за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что ночью 27 июля россия атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами.

Было зафиксировано два пуска КР «Калибр» с подлодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе «Shahed-136/131» по направлению Приморско-Ахтарск.

Как уже известно, "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесчины.

«Что касается «шахедов», то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей», - сообщили защитники неба над Украиной.