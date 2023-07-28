Соответствующие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.
Так, известно, что в 60-ти километрах от Донецка горит нефтебаза.
«Очередная нефтебаза успешно демилитаризована»,
«Во временно оккупированном Шахтерске попадание в нефтебазу», - сообщают паблики.
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По неофициальным данным, российская нефтебаза вспыхнула в результате ракетного удара.
Добавим, что тем временем в столице страны-агрессоре сообщили о новой атаке. Мэр москвы Сергей Собянин утверждает, что была совершена атака беспилотника.
По его словам, беспилотник был сбит, разрушений и пострадавших нет.
«В рф самым высокоточным оружием является телевизор. Он поражает мозг даже у тех, у кого его нет»,
«Утро начинается не с кофе»,
«Надо больше беспилотников»,
«Не спать!»,
«Какое хорошее утро», - комментируют пользователи Сети.
Напомним, утром 24 июля Москва уже просыпалась от взрывов - российские власти признались, что город в очередной раз атаковали украинские беспилотники.
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