Мощный пожар возник недалеко от оккупированного Донецка.

Соответствующие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.

Так, известно, что в 60-ти километрах от Донецка горит нефтебаза.

«Очередная нефтебаза успешно демилитаризована»,

«Во временно оккупированном Шахтерске попадание в нефтебазу», - сообщают паблики.

По неофициальным данным, российская нефтебаза вспыхнула в результате ракетного удара.

Добавим, что тем временем в столице страны-агрессоре сообщили о новой атаке. Мэр москвы Сергей Собянин утверждает, что была совершена атака беспилотника.

По его словам, беспилотник был сбит, разрушений и пострадавших нет.

«В рф самым высокоточным оружием является телевизор. Он поражает мозг даже у тех, у кого его нет»,

«Утро начинается не с кофе»,

«Надо больше беспилотников»,

«Не спать!»,

«Какое хорошее утро», - комментируют пользователи Сети.

Напомним, утром 24 июля Москва уже просыпалась от взрывов - российские власти признались, что город в очередной раз атаковали украинские беспилотники.

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