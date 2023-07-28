Соответствующие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.

Так, известно, что в 60-ти километрах от Донецка горит нефтебаза.

Пожар на нефтебазе в Шахтерске

«Очередная нефтебаза успешно демилитаризована»,

«Во временно оккупированном Шахтерске попадание в нефтебазу», - сообщают паблики.

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По неофициальным данным, российская нефтебаза вспыхнула в результате ракетного удара.

Добавим, что тем временем в столице страны-агрессоре сообщили о новой атаке. Мэр москвы Сергей Собянин утверждает, что была совершена атака беспилотника.

По его словам, беспилотник был сбит, разрушений и пострадавших нет.

«В рф самым высокоточным оружием является телевизор. Он поражает мозг даже у тех, у кого его нет»,

«Утро начинается не с кофе»,

«Надо больше беспилотников»,

«Не спать!»,

«Какое хорошее утро», - комментируют пользователи Сети.

Напомним, утром 24 июля Москва уже просыпалась от взрывов - российские власти признались, что город в очередной раз атаковали украинские беспилотники.

Атака беспилотников в Москве

Последние новости Украины:

ВСУ двигаются в сторону ключевой трассы под Бахмутом - как это повлияет на фронт.

Также сообщались подробности "бавовны в Крыму".

Кроме того, Politeka.net писала про новый жестокий авианалет - оккупанты разнесли школу.