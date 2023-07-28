На Токмакском направлении в Запорожской области ВСУ продолжают наступление в южном направлении. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По его словам, в течение прошедших двух суток восточнее с.Роботино оккупанты вынуждены были отойти на очередные 1-1.2 км. Таким образом, подразделения противника, ныне обороняющиеся в самом селе, оказались в достаточно сложном положении, их левый фланг стал "провисать".

"Очевидно, что передовые подразделения ВСУ достигли рубежа с.Роботино - с.Вербовое, несмотря на тот факт, что на нем противник заранее развернул 3 батальона типа БАРС (1-й, 3-й, 14-й "Сармат"). Проще говоря, передовые подразделения ВСУ не стали "упираться рогом" в с. Роботине, а обошли его с востока. И теперь находятся на расстоянии около 3 км от северо-восточной окраины с.Новопрокоповка - ключевого пункта обороны противника на Токмакском направлении", — пишет эксперт.

Это положение для противника усугубляется еще и тем, что ВСУ не только "вбили клин" между с.Роботино и с.Вербовое, но и начали его расширять, продвигаясь на само Вербовое.

"Что, в свою очередь, создает для 70-го мсп противника, а также сводных тактических групп 22-й отдельной бригады специального назначения противника, которые сейчас пытаются удержать район юго-западнее с.Новопокровка, тоже "неприятные ощущения" ... В общем, мне кажется, перспективы у ВСУ по "генеральной дирекции" Орехов - Токмак никак не хуже, чем на Бердянском направлении", — добавил Константин Машовец.

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