На Бердянском направлении российские подразделения оставили село Старомайорское и отошли с него на юг в сторону с.Заветное Желание. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец прогнозирует, что в ближайшее время и с.Урожайное ожидает такая же судьба.

"Таким образом, становится понятно, что общая ситуация на этом направлении для противника получила постоянную тенденцию к ухудшению. Это, конечно, еще не "падение" Старомлиновского узла обороны противника и не освобождение ключевых высот в районе с.Керменчик... но уже достаточно чувствительно для всей системы обороны противника", — пишет эксперт.

В течение прошлых суток наиболее активные действия происходили в районе с.Приютное и северо-восточнее его, где противник поэтапно ввел в бой дополнительные силы и постоянными контратаками препятствовал продвижению ВСУ между Приютным и Старомайорским.

Но, по словам военного обозревателя, освобождение Старомайорского коренным образом меняет эту ситуацию, ибо левофланговые подразделения противника вследствие этого, по сути, оказываются охваченными с трех сторон, особенно учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ уже стоят у самого с.Приютное.

"Очередной перенос усилий украинским командованием с одного участка (направления) на другой, а затем в обратном направлении... оказался довольно удачным. Противник "упустил" очередную "вспышку" активизации ВСУ, ожидая ее "немного в другом месте"...

Но в отличие от Токмакского направления, здесь у противника в другом эшелоне сосредоточены достаточно серьезные резервы, поэтому, думаю... в ближайшее время он попытается "парировать" этот выпад", — добавил Константин Машовец.

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