Накануне официально подтвердилась информация о том, что ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, чего украинцам стоит ждать дальше.

"Методичная работа СОУ в районе Старомайорского привела к тому, что 127 МСД, которую командование РОВ подорвало из "комфортных" окопчиков, внезапно утратила боеспособность, а у 60 ОМСБр случился очень жёсткий дезморал. И это немного раскрывает туман войны", — пишет эксперт.

Военный обозреватель подчеркнул, что пока рано говорить о перспективах ВСУ в Урожайном, в Заветном Желании и Старомлиновке. Об этом можно будет говорить уже после того, как очень важная высота в Керменчике будет наша.

"СОУ в данном секторе не просто приблизились, они буквально вплотную уже упираются во вторую линию обороны РОВ - основную, и на сдерживание этого давления оккупантам пока ещё есть чем отвечать. Ведь вторая линия это преимущественно скопление "железа" и та его часть, которая была сэкономлена - задействуется", — объяснил Александр Коваленко.

Поэтому, по его словам, не стоит ожидать слишком быстрых результатов. Тактика сил обороны Украины здесь очевидна: продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак, и в результате методичной работы артиллерии и всех средств поражения, российские оккупационные войска теряют боеспособность.

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