Передовые подразделения ВСУ возобновили наступление на Васильевском направлении в Запорожской области.

Как сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, в течение прошлых двух суток украинские защитники имели определенный успех между с. Каменское - с.Лобковое и сейчас находятся менее чем в двух км от северной окраины с.Луговое - одного из основных узлов обороны противника на Васильевском направлении.

По его словам, командование войск противника осознало, чем такая ситуация угрожает им в перспективе, поэтому начало перемещение на это направление дополнительных сил и средств.

Скорее всего, непосредственно Васильевку противник будет пытаться прикрыть подразделениями 95-го мотострелкового полка, развернув их по рубежу с.Верхняя Криница - с.Лесное.

"Очередной этап активизации ВСУ в Южной операционной зоне, судя по всему, будет связан с попыткой выйти к основной линии обороны противника сразу на нескольких участках. При оценке перспектив достижения этого результата следует попытаться дать ответ на вопрос - будет ли способно командование противника предотвратить это (в смысле, хватит ли ему для этого резервов)", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель напомнил, что 35-я общевойсковая армия противника, на данный момент остается "незыблемой" в районе г.Пологи. По его мнению, командование группировки войск "Восток" противника сознательно особо ее не трогает.

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