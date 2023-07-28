На Сватовском направлении оккупантам удалось продвинуться и расширить свой плацдарм. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Еще минус три населенных пункта, в которых сейчас там никого не было, это была такая фактически серая зона, но от этого не легче. То есть они пытаются сейчас разрезать нашу группировку на две части и выйти к реке Оскол. Это их программа максимум - выход к реке Оскол и контроль над Купянском-Узловым. Ну а программа минимум у них боюсь, что удастся", - заявил эксперт.

Евгений Дикий объяснил, что на этом направлении оккупанты сейчас собрали примерно стотысячную группировку. Для сравнения, всего для наступления в начале полномасштабного вторжения в Украину рф использовала контингент в 180 тысяч.

По словам эксперта, главная цель россиян на линии Сватово-Кременная – оттащить туда несколько свежих наших бригад.

"Дело в том, что ни для кого не секрет, ни для нас, ни для орков, что мы в своем наступлении на Юге Украины, где собственно все решается, пока задействовали даже не половину тех сил, которые для этого наступления подготовили. Значительная часть этих свежих именно бригад, подготовленных к наступлению, ждут своего времени, мы их очень дозированно вводим в бой, и задача орков – чтобы мы хотя бы несколько этих бригад были вынуждены оттянуть куда-нибудь на другое направление. И вот ради этого полностью вся эта Сватовская история", - добавил Евгений Дикий.

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