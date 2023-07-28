В ходе наступления на Юге ВСУ вынуждены прорывать эшелонированную оборону противника, состоящую из трех основных частей плюс полосы минных полей.

Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, что клином прорвать три линии обороны невозможно, поэтому мы постепенно разбираем первую линию обороны оккупантов по очень широкому фронту (приблизительно 200 км), а в некоторых точках даже вышли ко второй линии, которую называют "линия суровикина".

"Но задача стоит выйти к ней, собственно, так же широким фронтом хотя бы километров на 100, а то и 200. То есть фактически мы не пробиваем три линии в одной точке, а мы сначала полностью ликвидируем первую, затем так же подходим широким фронтом ко второй.

При этом мы действуем маленькими подразделениями, мы действуем обычно поротно, иногда даже ползводно, и только там, где уже удается успех, для закрепления подтягиваем максимум батальонного уровня силы. То есть, мы нигде их не концентрируем вместе. Это наша абсолютно продуманная стратегия", - подчеркнул Евгений Дикий.

Эксперт подчеркнул, что при преимуществе врага в авиации и артиллерии любые большие скопления — это просто удобная цель.

"Мы не от хорошей жизни воюем повзводно и поротно, а именно потому, что это единственный способ сохранить личный состав и выживать именно в тех условиях войны, которые нам, в частности, создали союзники, когда самолетов у нас нет, а по артиллерии у врага преимущество в 3-5 раз. Вот при таких условиях мы так и воюем", - добавил Евгений Дикий.

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