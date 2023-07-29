Российское командование совершило огромную ошибку, бросив стратегистические резервы в основном на Луганское и Донецкое направления.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, что на Луганском направлении сейчас завязли в боях больше ста тысяч оккупантов, плюс еще тысяч 50 связано в боях в районе Бахмута, еще около 30 тысяч — в боях возле Марьинки и Авдеевки в районе Донецка.

"Они пошли там наступление. Им не надо было этого делать. Уже поздно, сейчас можно это говорить, это они уже не отыграют обратно, раз завязли в боях, они уже оттуда войска выдергивать не будут. То есть им не нужно было наступать, им надо было везде переходить в жесткую оборону и тогда, может быть, хватило бы сил и средств еще продержаться пару недель.

А так, получается, все силы связаны, все резервы использованы, завязли в боях и россиянам нечем прикрыть ни Токмакское направление, ни Старомлыновское, а потому украинские войска, естественно, воспользовались этим моментом или даже, я бы сказал, сами создали такой момент. То есть наши движения в районе Бахмута, в районе Луганского фронта, Донецка и Запорожского направления и уже Херсонского создали такую ситуацию, когда россиянам нечем закрывать дырки", — заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, оккупанты еще могут подтянуть силы с Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, Крыма, но, скорее всего, им все же придется оставить Запорожский и Херсонский фронт.

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