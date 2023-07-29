Российские оккупанты панически боятся оказаться в "котле", поэтому вынуждены покидать некоторые населенные пункты.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online прокомментировал сообщение об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

Старомайорское, ВСУ

"Дело в том, что те маневры, которые мы совершаем, мы не идем в лоб, мы обходим населенный пункт, и после того, как россияне понимают, что дальнейшее продвижение буквально на километр переведет их в режим оперативного окружения, они уходят. Россияне не могут по разным причинам воевать в "котлах", то есть панически боятся "котлов", панически боятся остаться без подвоза боеприпасов.

В общем, до "Азова" им далеко, как до Киева рачки. "Азов" и вся группа, которая удерживала в свое время несколько недель-месяцев Мариуполь, — это реальные спецы, а россияне этого просто не могут, панически боятся. Потому на любое такое наше движение сразу же они принимают решение уходить. Причем принимают решение уходить командиры нижнего и среднего звена, не согласовывая это все со старшим командованием", — заявил Роман Свитан.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

"Произошло наконец то, чего все ожидали": появились срочные новости о наступлении ВСУ на Запорожье

ВСУ выбивают россиян на Донбассе, раскрыто, что будет дальше: "Вплотную подошли к…"

Большие потери у ВСУ: ситуация обострилась на Запорожском направлении, эксперт раскрыл детали

Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Показать еще

Роман Свитан

Эксперт также отметил, что на эту летнюю наступательную кампанию мы не получим средств для того, чтобы выполнить полностью задачу уничтожения российской армии и выхода на госграницу — самолетов и дальнобойных ракет.

"В следующем году у нас будет и то, и другое. Наличие определенного количества самолетов, хотя бы двух бригад, это около 80 бортов, за 3-4 месяца закончит военную компанию. То есть уже все прекрасно понимают, что на следующий год перенесена победа Украины", — добавил Роман Свитан.

Последние новости Украины:

ВСУ двигаются в сторону ключевой трассы под Бахмутом - как это повлияет на фронт.

Также сообщались подробности "бавовны в Крыму".

Кроме того, Politeka.net писала про новый жестокий авианалет - оккупанты разнесли школу.