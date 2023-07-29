Российские оккупанты панически боятся оказаться в "котле", поэтому вынуждены покидать некоторые населенные пункты.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online прокомментировал сообщение об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

"Дело в том, что те маневры, которые мы совершаем, мы не идем в лоб, мы обходим населенный пункт, и после того, как россияне понимают, что дальнейшее продвижение буквально на километр переведет их в режим оперативного окружения, они уходят. Россияне не могут по разным причинам воевать в "котлах", то есть панически боятся "котлов", панически боятся остаться без подвоза боеприпасов.

В общем, до "Азова" им далеко, как до Киева рачки. "Азов" и вся группа, которая удерживала в свое время несколько недель-месяцев Мариуполь, — это реальные спецы, а россияне этого просто не могут, панически боятся. Потому на любое такое наше движение сразу же они принимают решение уходить. Причем принимают решение уходить командиры нижнего и среднего звена, не согласовывая это все со старшим командованием", — заявил Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что на эту летнюю наступательную кампанию мы не получим средств для того, чтобы выполнить полностью задачу уничтожения российской армии и выхода на госграницу — самолетов и дальнобойных ракет.

"В следующем году у нас будет и то, и другое. Наличие определенного количества самолетов, хотя бы двух бригад, это около 80 бортов, за 3-4 месяца закончит военную компанию. То есть уже все прекрасно понимают, что на следующий год перенесена победа Украины", — добавил Роман Свитан.

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