Полигоны для уничтожения россиян, которые сейчас создаются в этом в этом регионе, не одни, их около трех.

На данный момент выполняется дальнейшее движение украинских войск по улучшению позиций на нескольких направлениях. Бахмутское направление – это не стратегическое направление, здесь не будет какого-то стратегического прорыва.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью рассказал о планах ВСУ по продвижению вглубь обороны врагаю

«Оптимально двигаться по гряде, двигаться в сторону Горловки, то есть общее направление движения, допустим, сейчас с Клещеевки на Андреевку, дальше на Курдюмовку, дальше на Горловку вдоль водовода, который туда идет как раз по высотам.

Полигоны для уничтожения россиян, которые сейчас создаются в этом в этом регионе, не одни, их около трех. Бахмут уже в оперативном полуокружении артиллерии, Андреевка вот сейчас следующая, Курдюмовка тоже. И вот такие полигоны в низинах будут оставаться дальше, будем уничтожать россиян» - делится эксперт о планах ВСУ на ближайшее время на одном из направлений..

Также по словам эксперта, можно форсировать Днепр и по дну Каховского водохранилища, там открылись дороги. То есть несколько сот километров херсонского направления с любой точки практически форсирование возможно, особенно с южного направления Херсона.

Там практически нет линии обороны, россияне уже не успевают их отстроить, так как после подрыва они это просто не рассчитали.

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