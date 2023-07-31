На данный момент у ВСУ три направления, эти три направления сейчас уже видны – не только в сторону Мелитополя, но и в сторону Старомлиновки, на Азовское побережье. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью поделился актуальной информацией.

«На Азовское побережье между Бердянском и Мариуполем – вот это направление более приоритетное, исходя из той динамики, которую мы видим. Более приоритетное, чем в сторону Мелитополя, потому что отрезает большую часть оккупированной территории от сообщения с россиянами, сразу выстраивает фланговые рубежи с расширением которых выйдем сразу на Мариуполь.

На Херсонском направлении дорог очень много, по которым можно двигаться, Каховское водохранилище высохло. Направление в сторону Армянска неплохое по приоритетности, так как там нет заградительных сооружений. Особенно из-под Каховки. Россияне прощелкали этот момент. Из-под Орехово мимо Работино на Токмак и Мелитополь, движение на Старомлиновку. Много важных направлений» - делится эксперт.

Также по словам эксперта, война в Украине уже не пользуется популярностью среди россиян, они не хотят умирать непонятно за что. Поэтому Путин может прибегнуть к байке в стиле "Вставай страна огромная, потому что наших бьют". Как отмечает Роман Свитан уже сейчас в РФ есть все признаки готовящейся мобилизации.

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