Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Интереснее обсуждать ваш День рождения, как вы его будете праздновать, потому что это реальные вещи, а то, что что они обсуждают в New York Times… В Германии какой-то генерал написал, что он очень расстроен тем, как идет украинское наступление, вообще украинцы без поддержки, без превосходства в небе… Серьезное, а вы не знали, что у украинцев нет самолетов? Вы в НАТО, немцы, а теперь он удивляется. 2-3 недели – кого-то мне это напоминает, Арестович теперь в New York Times предсказывает», - отмечает Гарри Табах.

Также, добавляет военный, часто громко говорят о том, что под Бахмутом взяли какое-то село, продвинулись на 1 километр, что это значит, сразу идут какие-то прогнозы. Как он подчеркивает, сейчас идет война, а в войне вы не можете предсказать даже то, что будет через час. В частности, отмечает гость программы, Наполеон в свое время говорил, что выигрывал войны за 2 часа, баталии решались за 40 минут, поэтому на фронте все может происходить довольно быстро.

«Хорьков как важный центр во время Второй мировой войны брали 6 раз туда-обратно, а здесь 2-3 недели и мы продвинемся? Во-первых, это все чепуха. Во-вторых, я не понимаю, кто такие анализы делает, какой New York Times, какие Генштабы, какие всевидящие, маги об этом им рассказали?», - рассуждает Гарри Табах.

Как рассказывает военный, он видел наш фронт своими глазами, говорил с украинскими бойцами, они действительно устали, здесь нечего скрывать, у него как у американца часто спрашивали, когда они получат то и это. В частности, отмечает гость программы, многие слушают майора Швеца, его программу, где он говорит, что в Украине уже есть F-16, и не просто F-16, а с искусственным интеллектом. На кого это рассчитано, рассуждает военный, не понятно, но солдаты, которые постоянно под огнем, в опасности, видят, как их товарищи гибнут, калечатся, конечно же, хватаются за любую надежду, даже такую сомнительную, а вся эта информация вызывает негативные колебания.

Как сообщала Politeka, Спивак объяснил, что Украина должна воевать не только на поле боя с россиянами, но и с коррупционерами внутри страны.

Также Politeka писала о том, что Чаленко рассказал об очередном позоре путина на саммите россия-Африка.