Оккупанты получат увеличенную нагрузку на автомобильные пути, а там постоянное движение отдыхающих, уезжающих и приезжающих в Крым.

Украинские вооруженные силы подтвердили успешную операцию по Чонгарскому мосту. Однако у рф по-прежнему остаются пути для бегства и отхода. Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Снижение мобильности и возможности перемещения для российских войск через этот мост, который является важным транспортным путем, может значительно затруднить их возможности в районе атаки.

«У них есть еще через Армянск проход, но Чонгарский мост является одним из основных железнодорожных, он выведен из строя. Это большая проблема для россиян, так как в основном они перебрасывают технику именно железнодорожными путями. И на Мелитополь перебросить транспорт было намного проще. Сейчас вся логистика эта будет поломана.

Они получат увеличенную нагрузку на автомобильные пути, а там постоянное движение отдыхающих, уезжающих и приезжающих в Крым. Это все уменьшит скорость передвижения россиян. Важны три моста: Таганрогски, Чонгарский, Крымский. Они должны быть уничтожены или повреждены» - делится эксперт.

Также по словам эксперта, ВСУ перерезали железнодорожную ветку на Мелитополь с Джанкоя, которой оккупанты перебрасывали военные грузы на фронт.

Джанкой, что в Крыму – это тоже один из военных хабов, где расходятся в три стороны железнодорожные пути, то есть там весь поток военных грузов и на Севастополь, и в сторону Херсона, и в сторону Мелитополя.

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