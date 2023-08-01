Российские оккупанты создали боновые заграждения вокруг Крымского моста, чтобы защитить его от новых атак морских дронов. Это значительно усложняет задачу украинским военным по нанесению ударов по этому стратегическому объекту.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан поделился, даже такие заграждения могут быть преодолены с правильным подходом.

Он предполагает, что паре морских дронов можно найти механизм, как прорваться через боновые заграждения: первый дрон взрывает их, а второй уже проходит через разрушенное препятствие.

"Сложно беспилотнику прорваться через боновое заграждение. Хотя если пара идёт, то паре можно – первый его взрывает, а второй уже проходит через взорванное заграждение. По идее, можно найти механизм, как эти боны проходить" - делится эксперт.

Надводные дроны уже были использованы для атаки на Крымский мост 17 июля, когда были разрушены два пролета автомобильной части моста. Это была вторая атака на мост с начала полномасштабного российского вторжения.

Также по словам эксперта, Крым будет где оккупирован комбинированным способом – и по суше, и по морю, и с воздуха. У нас уже есть достаточное количество вертолетов, а десантура проходит обучение в Англии. Как отмечает Свитан, если эта информация начала попадать в публичное пространство, значит ждать деоккупации Крыма осталось недолго.

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