Трагедия в Кривом Роге, обстрелы Харькова, Херсона и других украинских городов не имеют никакой целесообразности с военной точки зрения, однако россияне били, бьют и будут бить.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, россияне просто терроризируют мирное население, потому что не могут смириться с тем, что мы хотим жить без них.

"Московская империя невозможна без украинцев, это и есть вот причина этой войны. Мы показали решительное сопротивление, и они занимаются своей классической исторической тактикой, которой занимались всегда, начиная с 1240 года, когда впервые вырезали Киев. К большому сожалению, это печальная реальность, они били, бьют и будут бить", - говорит Петр Черник.

Как отмечает военный эксперт, все что можем делать, чтобы противостоять террору мирных городов, это наращивать нашу противовоздушную оборону.

"Рано или поздно дойдем до самых высоких коэффициентов сбивания, но помним, что на 100% небо никогда не прикрывается. Очень болезненная и досадная очередная трагедия в российско-украинской войне. Понимаем, что зверь хищный, и он не собирается сдаваться, он может быть только уничтожен", - подытожил Петр Черник.

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