Произошла новая атака на российскую столицу, есть повреждения.

В башню "IQ-Квартал" в московском деловом квартале "Москва-Сити" снова ударил беспилотник, сообщают российские СМИ и паблики.

Также взрывы прогремели в Подмосковье.

В результате атаки поврежден фасад здания на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Российское министерство обороны заявляет, что ночью два украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один "был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Отметим, что на 21-м этаже здания, в которое врезался беспилотник, находится министерство экономического развития россии.

Из-за этой атаки на Москву на время прекращал работу аэропорт Внуково.

«…Повторный точный удар по Москве – это сильно. Сложно понять, валят ли по определенным объектам, или ПВО, или «война – вещь тотальная». В любом случае, я уверен количество творческо-бизнесового планктона, дезертирующего с Ра... вырастет геометрически. Добавьте к этим удовольствиям ожидание новой волны мобилизации в РФ. А отупение противника – вещь хорошая, стратегическая. В войне сильно понадобится», – прокомментировал новую атаку беспилотников на Москву боец ​​ВСУ и общественный деятель Евгений Карась.

Добавим, ранее стало известно, что на Крымском мосту движение приостановлено, а на железнодорожной станции «Керчь-Южная» объявлена ​​эвакуация.

Впоследствии выяснилось, что поступил звонок об угрозе минирования вокзала.

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