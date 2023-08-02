Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, идея тренировать гражданских людей, то есть живущих в обычной жизни, состоялась, они попытались это сделать в центре «Х.М.А.Р.А.», хотя это и было очень тяжело, потому что приходится делать выбор по приоритетности. То есть, объясняет инструктор, бывает такая ситуация, что сегодня они тренировали гражданских, а завтра звонит по телефону какая-то воинская часть, чтобы с ними поработали.

«Это, знаете, как на войне, когда есть беременная женщина и раненый военнослужащий. Как бы это цинично ни звучало, первому мы оказываем помощь военнослужащему, потому что у него КПД больше. Так же и у нас был выбор, конечно, мы выбрали силы обороны», – объясняет Александр Хмара.

Конечно, констатирует инструктор, центр «Х.М.А.Р.А.» сформировали для работы с военнослужащими, хоть у него лично и нет боевого опыта, но сформировался боевой интеллект. А что касается гражданских, живущих в обычной жизни, замечает гость программы, то рано или поздно каждый из них может получить военный билет и стать военнослужащим, юнитом сил обороны.

«Сейчас я форму из машины принесу, вы наденете ее, возьмете документ – что изменится? Изменится ваш внешний вид, документы и, конечно, дисциплина», – подчеркивает Александр Хмара.

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