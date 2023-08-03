В результате переговоров с Эрдоганом Путин оказался «в занимательном кейсе», анализирует ситуацию российско-израильский бизнесмен, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин.

«Что теперь получается? Если Путин в Турцию не поедет, это будет означать, что он струсил. И ничего другого. С одной стороны, во всем мире его репутация такова, что хуже уже все равно не будет. Но вот продемонстрировать собственному электорату страх перед Гаагой – это будет полный провал бывшего мачо», - размышляет Невзлин.

Эксперт предполагает, что Путин все же решит ехать.

«Можно успокаивать себя тем, что Турция не присоединялась к Римскому статуту Международного уголовного суда. То есть, может Путина и не выдавать в Гаагу по ордеру МУС. Но Путин в данном случае – превосходный товар на международном рынке. А Эрдоган хитер и умеет оценивать потенциальную выгоду», - подчеркивает Невзлин.

А выгода в этом случае у Эрдогана есть, как персональная так и для Турции. Аналитик подчеркивает, что турецкий лидер амбициозен, в том числе с точки зрения своей роли в многополярном мире. Так, выдача Путина международному суду в один момент выведет Эрдогана в лидеры глобальной истории.

«И это будет решающий вклад в то, чтобы прекратить кровавую войну, которую Россия ведет в Украине. Очевидно, что, отправив Путина в Гаагу, Эрдоган мощно усиливает позицию на переговорах о включении Турции в ЕС, позиционирует свою страну как ключевого участника НАТО и может вести речь о получении всевозможных экономических и политических преференций», - отмечает Невзилн.

Эксперт напоминает, что экономика Турции находится не в лучшем состоянии, а страна все еще восстанавливается после чудовищного землетрясения.

Невзлин уверен, что, если Путин примет решение ехать в Турцию, он будет требовать для себя всяческих гарантий и получит сотни рекомендаций от своих друзей и советников.

«Но поможет ли это?», - сомневается эксперт.

Напомним, в марте текущего года Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Последние новости Украины:

Российские оккупанты жестоко ударили по школе на Днепропетровщине.

Российские войска теперь отрезаны от снабжения на юге - что произошло.

Также сообщалось, заставят ли Украину провести мирные переговоры с Россией.