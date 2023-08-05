Военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал, какая будет ситуация этой зимой. Об этом специалист сообщил в эфире "Фабрике новостей".

По мнению эксперта, зима будет очень тяжелой. Но при этом не стоит забывать, что когда россияне что-то уничтожали в Украине прошлой зимой, то американцы и другие союзники очень быстро поставляли Украине необходимое. И благодаря этому в стране многое советское оборудование было заменено на западное.

"Террор увеличится, мы не возобновили всю нашу инфраструктуру, россияне будут пытаться накопить ракеты, чтобы воспользоваться моментом. Поэтому для нашей инфраструктуры и для нас это будет тяжело. Хотя, в принципе, я думаю, что все мы еще прошлой зимой все мы к этому привыкли", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что есть надежда, что наши западные партнеры предоставят Украине дополнительные системы ПВО, которыми мы сможем наши ключевые энергетические объекты защитить и это существенно снизит риски.

Еще есть маленький шанс, что к тому моменту Украина получит еще и западные самолеты. Они тоже могут стать компонентом противовоздушной обороны и защищать энергетические объекты Украины от российских ракет на протяжении отопительного сезона.

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