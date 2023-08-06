Как пишут сми рф, несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
На данный момент в аэропорту Внуково имеются задержки для 22 рейсов и два рейса были отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, и два из них отменены. В аэропорту Шереметьево также замечены задержки для шести рейсов.
В аэропорту Внуково был активирован план "Ковер". Этот план активируется по разным причинам: при нарушении государственной границы рф воздушным судном.
При применении вооружения и боевой техники вс рф против нарушителя воздушной границы.
При обнаружении в воздушном пространстве воздушных судов и других объектов.
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Напомним, в ночь на 30 июля в Москве произошли взрывы. Впоследствии стало известно, что беспилотные аппараты атаковали деловой центр "Москва-сити".
Дроны достигли так называемой "правительственной башни", где находятся офисы трех российских министерств: Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства связи.
В ночь на 1 августа в районе комплекса "Москва-сити" раздались новые взрывы. По предварительным данным, как минимум один беспилотник попал в башню этого престижного комплекса.
Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, для чего на самом деле саммит мира в Саудовской Аравии.
Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал, есть ли у украинцев ПТСР.