В московском аэропорту Внуково введены ограничения на прием и отправку самолетов, также есть задержки вылетов в Шереметьево.

Как пишут сми рф, несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

На данный момент в аэропорту Внуково имеются задержки для 22 рейсов и два рейса были отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, и два из них отменены. В аэропорту Шереметьево также замечены задержки для шести рейсов.

В аэропорту Внуково был активирован план "Ковер". Этот план активируется по разным причинам: при нарушении государственной границы рф воздушным судном.

При применении вооружения и боевой техники вс рф против нарушителя воздушной границы.

При обнаружении в воздушном пространстве воздушных судов и других объектов.

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве произошли взрывы. Впоследствии стало известно, что беспилотные аппараты атаковали деловой центр "Москва-сити".

Дроны достигли так называемой "правительственной башни", где находятся офисы трех российских министерств: Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства связи.

В ночь на 1 августа в районе комплекса "Москва-сити" раздались новые взрывы. По предварительным данным, как минимум один беспилотник попал в башню этого престижного комплекса.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, для чего на самом деле саммит мира в Саудовской Аравии.

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал, есть ли у украинцев ПТСР.