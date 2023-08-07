Трагическое крушение поезда произошло, когда в вагонах находились сотни пассажиров.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Пакистана, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

В результате катастрофа погибли не менее 30 человек, более ста пострадали.

Крушение поезда произошло в районе Навабшах в южной провинции Синд. С рельсов слетели большинство вагонов из 17-ти.

В Сети уже появились страшные кадры с места катастрофы. Спасатели продолжают искать среди искореженных обломков выживших.

«Наши мысли и молитвы обращены к тем, кто пострадал в результате этой разрушительной аварии»,

«Аварии на стареющей железнодорожной системе Пакистана, к сожалению, не редкость»,

«Наши молитвы с Пакистаном»,

"Мои соболезнования и молитвы",

"Очень жаль, что это случилось с вами, со всеми семьями, которые сегодня потеряли близких. Мне жаль", - комментируют пользователи Twitter страшную катастрофу на железной дороге.

Отметим, значительные части дорожной (национальные автодороги) и железнодорожной сетей были построены до 1947 года во время нахождения территории Пакистана в составе Британской Индии.

Общая длина железнодорожных путей составляет 7789 километров (2014), из которых 7477 километров проложены широкой колеёй (167,6 сантиметров) и 293 километра — электрифицированные пути.

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