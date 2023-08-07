Враг бьет по городу из всех видов вооружения – ежедневно до 20-30 массированных обстрелов, а небольших – до сотни, пишет Politeka.net.

Кроме того, в Авдеевке остаются гражданские люди, не желающие эвакуироваться.

«Мы не жалуемся, мы привыкли», – говорят жители Авдеевки.

Тем временем Авдеевка остается для врага одной из главных целей. Об этом сообщил военнослужащий и экс-нардеп Егор Фирсов. По его словам, враг постоянно штурмует Авдеевку.

«Наши побратимы смежники держатся уже очень долго. Субъективно – Авдеевка для врага продолжает быть стратегической целью номер один. Потому что над ней огневой контроль Донецка. И сейчас Авдеевка – это ворота для наших наступательных действий в Донецк», – объяснил Фирсов.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

Так, на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.

Также в Генштабе отметили, что враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

«Так, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыло два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии России. Тела были захоронены на двух локациях», - говорится в обновленном отчете Генштаба.

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