Эта ночь стала очень тяжелой для города Херсон, в котором остаются много гражданских людей.

Об очередных атаках сообщили в Херсонской ОГА, пишет Politeka.net.

«Тяжелая ночь для Херсона… российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города», - сообщили в ОГА.

Так, около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу был госпитализирован один маломобильный человек.

«Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела», - сообщили в ОГА.

Через пол часа обстрелы продолжились, которые, к сожалению, оборвали жизнь одного человека. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина. Еще у одного человека, 60-летнего мужчины, контузия.

«Около 03:15 армия РФ снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали», – рассказали в Херсонской ОГА.

«Россия обстреляла Херсон. Попала в девятиэтажное здание. Там возник пожар в результате обстрела. Тепловые удары получили двое пожарных. Также погибла женщина», - прокомментировали трагические последствия очередной атаки на Херсон в Офисе Президента.

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