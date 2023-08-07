Украинское небо стало более защищенным, а генераторы стали более доступны, поэтому зима в этом сезоне не будет сильно хуже, чем в прошлом. Если украинцы пережили прошлую зиму, то в будущую будет возможно даже легче.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, в прошлую зиму местами ситуация была критическая, сильно пострадала инфраструктура, люди сидели без света, а генератор было найти очень сложно. Однако, теперь ситуация изменилась.

"На старте это была колоссальная проблема, а сейчас заходим в любой супермаркет, бензиновых и дизельных генераторов огромное количество, разной мощности, на любой вкус и любого производителя. Это именно, что касается и топлива. Если мы выдержали удары рашистов по нашей топливной инфраструктуре в первые недели, которые были особенно критическими, то сейчас система отлажена", - говорит Петр Черник.

По его словам, скорее всего зимний период будет примерно таким же, как был предыдущий. При этом, как подчеркивает эксперт, нужно учитывать, что украинское небо стало более защищенным от российских ракет.

"Я не вижу какой-то другой философии, чем то, что было. На моей взгляд, зима будет примерно такая же, как и была предыдущая. Это при том, что уровень и плотность прикрытия нашего неба растет, очень серьезно. Выдержим, справимся!", - подытожил Петр Черник.

Последние новости Украины:

Напомним, Начали выбивать оккупантов с высот: ВСУ нацелились на важный стратегический объект под Горловкой.

Как сообщала Politeka, 10 лет за украденный телефон: жителю Днепра грозит тюрьма, детали инцидента.

Также Politeka писала, что Оккупанты беспощадно ударили по мирным на Харьковщине, есть погибшие и раненые: дома разрушены, кадры.