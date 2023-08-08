Удары по мостам неизбежно приведут к затруднению вражеской логистики. Вопрос времени, когда основные мосты будут перебиты полностью. Если учитывать, что активная фаза боевых действий будет продолжаться до октября-ноября – у ВСУ есть все шансы обрушить Южный фронт.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Петр Черник.

"По самым мостам, это затруднение их логистики, но никоим образом не перерезание и не красование. Будет серьезная нагрузка на моторесурс, в первую очередь на грузовики, особенно на личный состав водителей. Там начнут в обязательном порядке образовываться пробки на определенных дорожных артериях, а соответственно это очень удобная цель для дальнейших ракетных ударов. Все следует по классической логике третьей стадии индустриальной войны, которая утверждает, что победит тот, кто будет лучше истреблять логистику", - говорит Петр Черник.

Эксперт навел исторический факт – это правило было открыто еще в Первой мировой войне американским генералом Джоном Пешеном, который утверждал, что "битвы выиграют солдаты, а логистика выигрывает войну".

"Вот в части логистики мы постепенно ежедневно наращиваем этот процесс обескровления противника. Рано или поздно точка надлома наступит. Есть все предпосылки, что в цикле сухой погоды сейчас, а на мой взгляд она закончится где-то в конце октября-начале ноября, у нас есть все шансы обвалить в первую очередь Южный плацдарм. А с Восточным плацдармом несколько сложнее", - отметил Петр Черник.

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