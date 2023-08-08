О пожаре в киевской многоэтажке сообщают столичные паблики, пишет Politeka.net.
«Мощный пожар верхнего этажа в Киеве на Энтузиастов 9/1, Русановка. Держитесь....», «На Энтузиастов начался пожар в многоэтажке. По информации очевидцев, возгорание произошло в квартире на 9 этаже», - говорится в сообщениях.
На опубликованных кадрах видно, что языки пламени вырываются из окон квартир. Дым от пожара поднимается столбом над другими домами.
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Ранее стало известно о пожаре в центре Киева. Согласно сообщению спасателей, пламя вспыхнуло в здании по ул. Жилянской, 97, что в Шевченковском районе столицы.
Как оказалось, произошло возгорание мусора с распространением огня на крышу вспомогательного сооружения на общей площади 37 кв.
Пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар.
ОБНОВЛЕНО:
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке. Об этом сообщили в ГСЧС:
"... На месте было установлено, что в одной из квартир, на последнем этаже 9 этажного жилого дома горит балкон, с распространением огня на смежный балкон. Возгорание было локализовано в 08:51, и в 09:15 — ликвидировано. Жертв или пострадавших в результате данного события нет".
Последние новости Украины:
Пожар вспыхнул после новой страшной атаки.
Также сообщалось, что трагедия унесла жизни людей в Киевской области.
Напомним также о первых арестах после катастрофы под Киевом.