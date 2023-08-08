В украинской столице бушует сильный пожар, пламенем объята квартира в одной из многоэтажек.

О пожаре в киевской многоэтажке сообщают столичные паблики, пишет Politeka.net.

«Мощный пожар верхнего этажа в Киеве на Энтузиастов 9/1, Русановка. Держитесь....», «На Энтузиастов начался пожар в многоэтажке. По информации очевидцев, возгорание произошло в квартире на 9 этаже», - говорится в сообщениях.

На опубликованных кадрах видно, что языки пламени вырываются из окон квартир. Дым от пожара поднимается столбом над другими домами.

Ранее стало известно о пожаре в центре Киева. Согласно сообщению спасателей, пламя вспыхнуло в здании по ул. Жилянской, 97, что в Шевченковском районе столицы.

Как оказалось, произошло возгорание мусора с распространением огня на крышу вспомогательного сооружения на общей площади 37 кв.

Пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар.