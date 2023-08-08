Эти заявления украинского разведчика дали старт новой волне "охоты на ведьм" в органах власти, о которых шла речь, делится эксперт.

Многочисленные заявления и предсказания главы ГУР Министерства Обороны Украины, Кирилла Буданова, вызвали заметную панику у российских граждан, что привело к временной парализации деятельности аппарата президента рф. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Он подчеркнул, что реакция на заявления главы украинской разведки была именно таковой, какой и ожидалась у Кирилла Буданова – среди россиян существует достаточное количество людей с украинскими корнями, что позволило активизировать процессы чистки кадров на высших уровнях власти.

Главный разведчик Украины внедрил идею о наличии широкой сети информаторов внутри ближайшего окружения путина. Олег Жданов передал слова Кирилла Буданова: "Мы имеем значительное количество информаторов внутри круга близких к Путину лиц. Практически в "бункере" у нас есть свои "глаза и уши", которые активно собирают, копируют, передают и анализируют всю доступную информацию".

Эти заявления украинского разведчика дали старт новой волне "охоты на ведьм" в органах власти, о которых шла речь:

"Это фактически парализовало работу вот этими проверками. Одно заявление нашего главного разведчика, и в стане противника крики и паника" - добавил эксперт.

По результатам одной из таких проверок, по словам эксперта, выяснилось, что практически у всех близких к путину лиц есть родственники или знакомые в нашей стране. Это, в свою очередь, привело к паузе в деятельности противостоящей стороны из-за проведения ряда проверок.

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