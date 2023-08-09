Ситуация на Луганском направлении ставит перед Вооруженными Силами Украины задачу эффективно замедлить движение российской группировки, насчитывающей около сотни тысяч военных. Роман Свитан, полковник запаса ВСУ и опытный военный летчик, поделился этой информацией в интервью Евгении Кутновой на YouTube.

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Этот маневр направлен на предотвращение их переброски на другие фронты, и на данный момент выполнено около 70% данной миссии. Даже в ситуации, когда украинские войска на Луганском направлении численно в меньшинстве, они активно обороняются, имея пристрелянные точки артиллерийского удара.

«Активные действия будут до осеннего сезона и дождей, но мы наступать тут не будем, это не является приоритетной целью для нас, это не стратегическое направление.

Нужно ограничить их многочисленную группировку, это готово уже отчасти» - сообщал также эксперт, подмечая, что ВСУ на время отказались от наступления на данном участке, ведь есть более перспективные направления, которые после помогут продвинуться на Луганском направлении.

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Атаки противника в этом районе ограничиваются максимальной шириной наступления в 10 км и глубиной в 2-3 км, также поделился эксперт.

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Также по его словам, пока что военную логистику оккупантов на Юге полностью не перебили, удары по мостам – это только начало. Однако, повреждения Чонгарского и Генического мостов уже добавили сложности противнику.

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