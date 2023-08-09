Этой ночью в Московской области было очень шумно.

В частности, появились кадры мощного взрыва в Ленинском городском округе Московской области.

По данным Минобороны РФ и мэра Москвы Собянина, российскую столицу ночью пытались атаковать 2 боевых беспилотника.

Утверждается, что они сбиты – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

На сейчас информации о пострадавших от падения обломков нет.

«Только нужно было сразу несколько взрывов подряд, пусть на своей шкуре почувствуют, как оно»,

«Просыпайтесь!»,

«Слава бавовне!», - комментируют пользователи соцсетей новые взрывы под Москвой.

Россияне в соцсетях жалуются, что звук взрыва был слышен даже в Москве:

"У меня чуть окна не выпали", "Я в Москве, в районе Печатники услышала. Это же какой "хлопок" должен быть...".

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