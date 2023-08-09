В частности, появились кадры мощного взрыва в Ленинском городском округе Московской области.
По данным Минобороны РФ и мэра Москвы Собянина, российскую столицу ночью пытались атаковать 2 боевых беспилотника.
Утверждается, что они сбиты – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
На сейчас информации о пострадавших от падения обломков нет.
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«Только нужно было сразу несколько взрывов подряд, пусть на своей шкуре почувствуют, как оно»,
«Просыпайтесь!»,
«Слава бавовне!», - комментируют пользователи соцсетей новые взрывы под Москвой.
Россияне в соцсетях жалуются, что звук взрыва был слышен даже в Москве:
"У меня чуть окна не выпали", "Я в Москве, в районе Печатники услышала. Это же какой "хлопок" должен быть...".
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