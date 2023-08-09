Так, стало известно, что в результате российского удара по Покровску погибли 9 человек.

Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, ранены 82 человека, среди них двое детей.

"Было несколько ракетных ударов. Второй удар произошел уже тогда, когда началась спасательная операция. Такое сознательное решение террористов – нанести наибольшую боль, больше вреда", - отметил Президент.

В настоящее время спасатели уже завершили разбор завалов в Покровске, который находится в 40 км от линии фронта.

Напомним, россияне ударили по Покровску вечером 7 августа. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Попали в центр города.

Под удар попали многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница.

Отметим, что жертв могло быть гораздо больше.

«Очень хорошо, что в отеле уже 5 недель никто не проживал, там была только дежурная, но все хорошо, она не пострадала. Если бы там жили жители, то было бы еще больше жертв», - сообщал начальник Покровской МВА Сергей Добряк.

Очевидцы атаки на Покровск рассказывают, что "это был ад".

«Это был ад. Когда произошло первое попадание, я побежал помогать людям выбраться из-под завалов, вытаскивать, раскапывать, ведь многих привалило плитами и перекрытиями дома...", - рассказывал житель Покровска.

Мужчина также рассказал, что второй "прилет" был громче и страшнее. Вокруг было много раненных людей, которые кричали и истекали кровью.

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