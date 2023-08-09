По предварительным данным, возле села Казачьи Лагери была высадка украинских бойцов вместе со спецназом ГУР, выбившим российский 1322 батальон с позиций, пишет Politeka.net.

Бойцы обошли Казачьи Лагери с юга и продолжили наступление в направлении села Челбурда. Дальнейшее движение создает условия для окружения подразделений врага.

Высадка украинских защитников на левом берегу Днепра вызвала настоящую панику среди окупантов.

«У окупантов истерика. ВСУ высадились в поселке Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области и уничтожили российскую разведгруппу майора Томова.

Российский военный Егор Гузенко сообщает, что в общей сложности были убиты и попали в плен 25 захватчиков, среди них - 3 офицера. Пропагандисты РФ продолжают лгать, что Казачьи Лагери под контролем России, но Гузенко эту ложь опровергает», - сообщил в своем телеграмм-канале журналист Денис Казанский.

Из независимых наблюдателей форсирование Днепра и бой подтвердил обозреватель BILD Юлиан Репке. Он также отметил, что российская сторона путается в количестве уничтоженных украинских катеров, называя цифры от 2 до 7 штук.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что украинские военные продолжают наступательную операцию на восточном и южном направлениях.

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также сообщается, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

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