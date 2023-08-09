Рэпер и певец Потап, который за несколько дней до полномасштабного военного вторжения оказался за границей, спровоцировал новую шумиху.

Потап решил сообщить, что он находится в Одессе. На фоне синего моря Потап поприветствовал одесситов и похвастался: «Спорт!».

Появление Потапа в соцсетях всегда влечет за собой эмоциональную реакцию у некоторых его подписчиков, и не только. Не обошлось без шума и в этот раз.

Так, сначала некоторые поклонники отметили, что море прекрасно и они рады видеть Потапа. Но потом в комментариях все же предложили отправить Потапа на фронт:

«На фронт! Не умеешь стрелять – копай окопы! Великий деятель и благотворитель!» - написала одна из пользовательниц Инстаграм.

«Вы с фронта пишите?», - спросили женщину в ответе на ее комментарий.

«Слушайте, сударь с частным аккаунтом, моя семья внесла очень дорогой вклад в победу – самое ценное – жизнь! Потому, не иронизируйте! Я из Ирпеня, а мои родители из Бородянки…», - ответила пользовательница Инстаграм.

Еще одна пользовательница выразила уверенность, что звезды помогают ВСУ:

«Давайте всех на фронт, а экономика как будет работать? Я думаю, звезды помогают очень много и хватит тыкать фронтом всех. Картошку и вы чистить можете, но сидите дома, а не там».

Отметим, что некоторые из комментариев со временем исчезли со страницы Потапа.

Напомним, за несколько дней до 24 февраля 2022 года Потап и Настя Каменских оказались в Испании.

По словам певицы, она готовила два альбома, один из которых испаноязычный. Она улетела в Мадрид, чтобы завершить запись этого альбома. Потап поехал вместе с ней, чтобы доработать всю работу. А 25 февраля они должны были вернуться на Украину, но за день до прилета началась полномасштабная война.

«Так получилось, что и у моего мужа было пять дней для того, чтобы уехать в Испанию, доделать мой испанский альбом. И мы с двумя мамами уехали. Просыпаешься от крика, тебе звонят и говорят, война началась. А ты даже не понимаешь...», – рассказывала Настя Каменских.

Еще один скандал разразился после того, как Потап выпустил свою песню "Волонтер".

"Здесь нас вспомнил Потап и песню написал. Веселую. Такая себе прогулка девок под обстрелами... Если бы мама была жива, то спросила бы, прослушав эту песню: "Доченька, а что вы там делаете?" Особенно весело разбирать завалы после обстрелов", - писала, в частности, волонтер из Черкасс Оксана Цыганок в фейсбуке.

Последние новости Украины:

Потапу крепко досталось на фоне скандала с Юрием Горбуновым.

Также сообщалось, что Коля Серга рассказал о поведении Потапа во время войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап впервые за долгое время показал, как общается с Каменских в Киеве.