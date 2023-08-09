На Таврийско-Крымском направлении противник прилагает усилия, чтобы ликвидировать ряд тактических плацдармов ВСУ на левом берегу. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Так, в районе Алешек враг подтягивает дополнительные силы и средства по направлению Алешки - Дачи. По словам эксперта, оккупанты уже предприняли несколько "генеральных" попыток избавиться от тактического плацдарма ВСУ в районе с.Дачи и разрушенного Антоновского автомобильного моста, но пока безуспешно.

"Основными факторами, осложняющими противнику действия по ликвидации плацдарма ВСУ являются неблагоприятный характер местности, на которой ему приходится действовать (резко низинная пойма рек Днепр и Конка, покрытая плотными зарослями и включающая в себя немалое количество "рукавов", "стариц", проливов и открытых водоемов), а также достаточно высокий уровень эффективности поддержки передовых подразделений ВСУ огневыми подразделениями украинской артиллерии с правого берега", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что в связи с событиями на Крымско-Таврическом направлении в экспертной среде уже зазвучали разнообразные мнения и оценки на счет того, что его можно рассматривать как альтернативное по отношению к Мелитопольскому или Бердянскому.

"Но есть один нюанс, который сводит почти на нет, все эти расчеты - необходимость ОДНОМОМЕНТНОГО форсирования Днепра значительными по объему силами и средствами. Это ну очень сложная и трудная задача для наступающих войск. Особенно, при условии активного противодействия. Опыта форсирования такого водного препятствия, как Днепр, в условиях РЕАЛЬНЫХ боевых действий и еще "тяжелыми" частями и подразделениями в ВСУ - практически нет", — подчеркнул эксперт.

Константин Машовец считает, что для ВСУ прорываться через Днепр в его нижнем течении имеет смысл исключительно тогда, когда на Мелитопольском или Бердянском направлениях появятся более-менее значительные успехи. Или по крайней мере проводить это наступление согласованно с действиями на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А рассматривать форсирование Днепра как отдельную операцию не стоит.

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