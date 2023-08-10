На территории Луганской области в окрестностях Сватово продолжаются интенсивные боевые действия. Украинским силам обороны удалось отбросить российские войска к югу от населенного пункта Новоегоровка в Купянском районе Харьковской области.

В то же время российские вооруженные силы смогли продвинуться вперед и захватить контроль над Новоселовским. Военный эксперт Петр Черник подробно проанализировал ситуацию с наступлением и высказался о проблемах для ВСУ.

Силы обороны Украины на этом участке фронта, сообщили, что в последние дни противник проявил особенную активность в районе Купянска и в окрестностях Новоселовского. Российским войскам удалось взять под контроль населенный пункт.

Российские вооруженные силы в районе Купянска провели усиление и начали по-новому проводить атаки небольшими группами через поля и лесополосы, поскольку уровень растительности заметно поднялся за последнее время. Эксперт в свою очередь объяснил, как у рф быстро восполяют силы:

«Около 20 тысяч в месяц россияне могут заменить, это довольно много. Нам надо поднимать коэффициент уничтожения до 25 тысяч. Пока что мы эту планку не преодолели. У них довольно большой человеческий потенциал «за родину, за путина» умирали и будут умирать. Настоящим оперативным обвалом будет наконец-то оперативное окружение Бахмута на этом направлении» - делится эксперт.

Также по словам эксперта удары по мостам неизбежно приведут к затруднению вражеской логистики. Вопрос времени, когда основные мосты будут перебиты полностью. Если учитывать, что активная фаза боевых действий будет продолжаться до октября-ноября – у ВСУ есть все шансы обрушить Южный фронт.

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