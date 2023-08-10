Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, злоумышленники надеялись, что таким образом ускорят оккупацию Украины.
Поэтому время для государственного переворота было выбрано не случайно.
«Злоумышленники планировали «синхронизировать» государственный переворот с началом полномасштабного вторжения рф», - рассказали в СБУ.
Негодяи планировали захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах Украины. В дальнейшем именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в Киеве так называемого «национального собрания».
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Во время этого «собрания» его организаторы утвердили бы резолюцию по «отстранению от власти» высшего военно-политического руководства Украины.
Также у злоумышленников был запасной план – в случае отказа они планировали перейти к «силовому сценарию».
«Для этого они формировали собственное «боевое крыло», в которое пытались привлечь пол тысячи вооруженных лиц», - рассказали в СБУ.
Поиск таких «кандидатов» проводился среди поклонников россии.
Однако эти действия удалось предотвратить сотрудникам СБУ, была проведена многоэтапная спецоперация.
И вот озвучены первые приговоры - тюремные сроки получили четверо приспешников Медведчука.
Среди осужденных – гражданин России, военный разведчик по специальности, находившийся на «прямой» связи с представителями администрации президента России и спецслужб страны-агрессора.
На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – 7 лет, а двум его сообщникам – по 5 лет заключения.
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