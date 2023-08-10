Ведется тщательное расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств этой трагедии.

Неподалеку от населенного пункта Михайловка, произошло серьезное дорожное происшествие, в котором погибли трое человек. 10 августа около 13:20 на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев", об этом в Телеграмм-канале сообщает ГСЧС Украины.

Трагедия случилась из-за столкновения двух автомобилей: легкового транспортного средства и машины скорой медицинской помощи.

В результате столкновения жизни лишились водители обоих автомобилей, а также один из пассажиров, который являлся медицинским работником. На месте происшествия присутствуют правоохранительные органы, бригады спасателей и медицинский персонал.

Ведется тщательное расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств этой трагедии и определение факторов, которые привели к этому дорожному происшествию.

Ранее Виталий Ким в своем Telegram-канале разместил сообщение от пресс-службы СБУ о том, что в Николаеве задержали информаторку блогера, который работал на ФСБ и корректировал воздушные удары по Украине.

Злоумышленница передавала ФСБ информацию о результатах воздушных ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаевской области.

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Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

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