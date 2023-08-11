Тяжелое ДТП произошло в Киевской области, есть погибшие.

Смертельная авария произошла на трассе "Киев-Одесса" вблизи села Насташка, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины.

Сообщается, что на автодороге произошло столкновение двух автомобилей.

Удар был такой силы, что водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте ДТП.

Другого водителя "Citroen" с травмами госпитализировали в больницу.

Добавим, что еще одно ДТП произошло в Вишневом – там столкнулись легковушка и мотоцикл.

«21-летний водитель Nissan, выполняя поворот налево, не предпочел в движении мотоциклу Honda. В результате столкновения 27-летний водитель байка получил травмы головы, перелом предплечья и госпитализирован в больницу», - сообщили в полиции Киевской области.

Еще одно страшное ДТП произошло на Киевщине на автодороге Березань – Згуровка.

Там 49-летний водитель совершил наезд на велосипедиста и врезался в дерево. В результате ДТП, 40-летний велосипедист погиб на месте.

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