Смертельная авария произошла на трассе "Киев-Одесса" вблизи села Насташка, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины.
Сообщается, что на автодороге произошло столкновение двух автомобилей.
Удар был такой силы, что водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте ДТП.
Другого водителя "Citroen" с травмами госпитализировали в больницу.
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Добавим, что еще одно ДТП произошло в Вишневом – там столкнулись легковушка и мотоцикл.
«21-летний водитель Nissan, выполняя поворот налево, не предпочел в движении мотоциклу Honda. В результате столкновения 27-летний водитель байка получил травмы головы, перелом предплечья и госпитализирован в больницу», - сообщили в полиции Киевской области.
Еще одно страшное ДТП произошло на Киевщине на автодороге Березань – Згуровка.
Там 49-летний водитель совершил наезд на велосипедиста и врезался в дерево. В результате ДТП, 40-летний велосипедист погиб на месте.
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