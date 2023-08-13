Политический эксперт Рамиз Юнус пояснил, почему США не хотят разгрома России. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Когда я говорю мягкое поражение - я не говорю о территории Украины, она будет вся возвращена. То есть, здесь никто это не обсуждает, если говорить про Америку. Кроме Дональда Трампа никто об этом не говорит. Дональд Трамп об этом говорит всегда, что сядет и за 24 часа решит этот вопрос", - заявил эксперт.

Но стоит понимать, что таким образом будут просто подписаны новые Минские соглашения. Никто на это вообще не пойдет, включая саму Украину, которая категорически против любых уступок.

Даже на Саммите в Джидде подобных идей никто не озвучивал. Если его сравнить с прошлым, который прошел в Бельгии, он был намного сильнее. А следующий, который будет проходить по мирному урегулированию, будет еще сильнее текущего.

При этом на данном саммите присутствовали все союзники России без самой России. А это значит, что все эти страны готовы обсуждать будущее всей планеты без России. Они могли бы туда не приезжать, а раз они туда приехали, значит они готовы посмотреть, как это будет выглядеть.

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