Одновременно с ближними боями передовые подразделения ВСУ продвигаются восточнее и западнее села Работино Запорожской области. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, подразделения противника пытаются удержаться по рубежу с.Копани - с.Работино, но у них это не получается. ВСУ уже подошли к северной и северо-восточной окраине с.Копани, а также ведут упорные бои на линии опорных пунктов между этим селом и с.Роботино.
Кроме того, в течение прошедших двух суток ВСУ также сумели расширить участок, на котором они вышли на главную линию обороны противника (в районе с.Вербовое), продвинувшись примерно на 2 км западнее нее. Таким образом, как объяснил Константин Машовец, общая площадь "места соприкосновения" передовых подразделений ВСУ с главной линии обороны противника уже составляет около 4 кв.км.
"Таким образом, у передовых подразделений ВСУ появился шанс выйти к с.Новопрокоповка с северо-восточного направления, одновременно отрезав подразделения противника, которые все еще пытаются удержать с.Работино от тактической группы противника, занявшей район обороны вокруг с.Вербовое", — пишет военный обозреватель.
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Поэтому на этом участке российское командование было вынуждено уже начать занятие войсками главной линии обороны.
"Основная сложность для противника состоит в том, что он пока не представляет себе, как будут в дальнейшем действовать передовые подразделения ВСУ - либо продолжат давить с севера на юг (т.е. на с.Новопрокоповку), либо резко "довернуть" через "место прикосновения" на с. Вербовое... В той ситуации, которая сейчас динамично развивается на Токмакском направлении, этот вопрос может приобрести ключевое значение для удержания противником передовых позиций (первой линии) всей своей главной линии обороны", — добавил эксперт.
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