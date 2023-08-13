Ситуация на Бердянском направлении развивается по очень похожему на Токмакское направление сценарию.

По определенным данным, ВСУ накануне смогли освободить на Бердянском направлении с.Урожайное, но стоит дождаться официальных сообщений. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Поо его словам, сутки назад российское командование решило задействовать часть своего второго эшелона на этом участке, чтобы, по крайней мере, уплотнить боевые порядки, которые обороняются на этом направлении.

"Но, как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому это усиление вылилось не только в выдвижение части 136-й омсбр противника на участок западнее с.Старомайорское из района с.Старомлиновка, но и в попытку контратаковать передовые подразделения ВСУ в этом месте с помощью этой бригады, чтобы восстановить положение... Однако безрезультатно", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что российский 394-й мотострелковый полк продолжает свои попытки удержать с.Приютное, но, вероятно, он также не сможет достичь желаемого.

"Украинское командование, похоже, решило покончить с этой занозой, которую противник крепко загнал во фланговый район нашего наступления и блокировал все попытки ее вытащить из запада. Передовые подразделения ВСУ просто обошли его с севера, и судя по всему, зайдут в него также - именно по этому направлению. И таким образом, обесчестят преимущества противника на этом венце, которые давали ему контроль за высотами юго-западнее села", — добавил военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.



Украинцам сообщили об изменениях на фронте в районе Бахмута.

Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась.