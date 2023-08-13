В Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла целая семья, а также еще один местный житель. О трагедии сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня от рождения, погибли на месте. 12-летнего сына в критическом состоянии госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось, мальчик скончался в больнице.

В селе Станислав зафиксировано 12 прилетов. Погибли два мужчины, 71 и 57 лет. Еще одна женщина травмирована, ей оказывают медицинскую помощь. Были разрушены и повреждены 5 частных жилых домов.

Кроме того, российская армия обстреляла магазин в Камышанах. В результате 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Осколочные ранения получила 61-летняя женщина, ее доставили в медучреждение.

Также в Херсонской ОВА рассказали, что около 04:30 российская армия нанесла удар по населенному пункту Велетенське Белозерской общины. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина. У него диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимации.

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