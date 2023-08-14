На Южном фронте российское командование считает Васильевское направление наиболее "беспроблемным" для себя. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объяснил, что иначе мы бы уже увидели его существенное усиление.

"Командование противника, судя по всему, рассчитывало удержать ситуацию здесь, именно той "солянкой" подразделений, частей и соединений, которые оно здесь развернуло еще накануне украинского наступления в полосе обеспечения... И еще недавно, оно имело основания на это надеяться...

Но несколько суток назад передовые подразделения 128-й ОГШБР ВСУ начали достаточно оживленное продвижение севернее с.Жеребянки в направлении с.Луговое (один из основных узлов обороны противника на дороге из Каменского на Васильевку)", — пишет эксперт.

По его словам, первой проблемой для оккупантов здесь стало изменение дирекции украинских атак. Вместо того чтобы ломиться "в лобовую" на с.Жеребянки вдоль дороги Орехов - Васильевка украинское командование сместило немного их направление северо-западнее. А затем ВСУ напугали россиян намеком на обход с востока южной части с.Каменское, еще удерживающий противником.

"В этой связи встает вполне закономерный вопрос - а если передовые подразделения ВСУ на этом направлении еще добавят "широты", например, по направлению на Нестерянку или Мирное... что тогда будет перекидывать на это направление противник?", — добавил Константин Машовец.

Последние новости Украины:

Россияне бросили в наступление огромную группировку, есть две серьезные задачи.



Украинцам сообщили об изменениях на фронте в районе Бахмута.

Придется оставить еще один населенный пункт: ситуация на Бердянском направлении сильно обострилась.